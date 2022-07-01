جامعة بني سويف تنظم دورات نانو تكنولوجي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 210، على عقد دورات تدريبية شهرياً خاصة بالنانو تكنولوجي وتطبيقاتها بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على أن تكون الدورة بواقع يومين «نظري - عملي»، وذلك تمهيدًا لافتتاح مركز النانو تكنولوجي خلال يوليو المقبل، فضلاً عن عقد دورة للتحول الرقمي للجهاز الإداري وذلك لمواكبة التطوير والتحديث المستمر بالجامعة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

افتتاح مركز تميز النانو تكنولوجي بجامعة بني سويف

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الدورات التدريبية هو التمهيد لافتتاح مركز تميز النانو تكنولوجي بالكلية، والعمل على نشر الوعي العلمي بتقنية النانو وعلومه، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تقنية النانو من خلال إعداد الكوادر العلمية، فضلاً عن تشجيع وتنظيم البحث في مجالات تقنية النانو.

دورة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

وصرح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد دورة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة هو رفع مهارات الجهاز الإداري في ظل التوجه نحو التحول الرقمي، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار نشاط الجامعة الدائم والمستمر للنهوض والارتقاء بمستوى الجهاز الإداري بالكلية بالتوازي مع المخطط الاستراتيجي لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.