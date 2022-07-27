قطر تحدد عقوبة مالية كبيرة ضد مخالفي بيع تذاكر المونديال

أعلنت وزارة العدل القطرية، اليوم الأربعاء، عقوبة كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك بالنسبة لمونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

وهذه العقوبات تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق الحصرية والملكية الفكرية والتجارية للاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ أن عملية إصدار وبيع وتوزيع التذاكر تكون حصرية على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومنها تذاكر مونديال قطر.

وزارة العدل القطرية: الغرامة تصل إلى 250 ألف ريال

ووفقا لما كتبته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإنه يعاقب القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من «فيفا».

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم 2022، أي وفق هذا القانون الذي تم إصداره العام الماضي.

قانون خاص بمخالفات استضافة المونديال في قطر

والشهر الماضي، صرح المحامي القطري أحمد السبيعي، في تصريحات للتلفزيون القطري، بأن قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2020 الصادر بتاريخ 29/7/2021م، يتناول المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية ومن ضمنها حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتي يمتلكها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويترقب العالم نهاية هذا العام انطلاق صافرة مونديال العالم لكرة القدم في قطر والذي كانت فازت بحق تنظيمه، ويعقد هذه المرة بشكل استثنائي في نوفمبر المقبل، بدلا من يونيو وذلك لارتفاع درجات الحرارة في الأراضي القطرية خلال هذا الشهر.