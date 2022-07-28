لو هتسافر المصيف.. أسعار محتويات حقيبة السفر الأساسية ونصائح لتجهيزها

تستعد غالبية الأسر لقضاء إجازة المصيف، بعد انتهاء موسم الامتحانات، للرغبة في الشعور بالاستجمام والراحة النفسية عقب ضغط هذه الفترة، وقضاء وقت ممتع مع العائلة.

وتبدأ عمليات البحث عن المكان الأنسب لقضاء العطلة الصيفية، وبعد ذلك يجرى الاستعداد لإعداد شنطة السفر التي تشمل احتياجات الأسرة، ومن الأفضل ألا تجمع الأسرة أغراض كثيرة لتكون أسهل في النقل.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها الأشياء الأساسية الواجب توافرها في شنطة السفر ومتوسط أسعارها، وفق جولة لها في الأسواق، على النحو التالي:

أساسيات شنطة السفر

- اختيار حجم مناسب لشنطة السفر حتى تتلائم مع احتياجات الأسرة، ويجب أن تكون الشنطة من خامة متينة، وتتراوح أسعار الشنط من 400: 2300 جنيه.

- تجهيز الملابس لجميع أفراد الأسرة، مثل ملابس البحر«المايوه»، ولبس للنوم مريح، ويفضل ملابس الخروج التي لا تحتاج إلى «كوي»، وتبلغ أسعار ملابس البحر في الأسواق المصرية ما بين 100: 1000 جنيه للمايوه الرجالي، و250: 4000 جنيه لـ«الحريمي».

- واقي الشمس «الصن بلوك»، حتى لا يتعرض أحد أفراد الأسرة لحروق الشمس، ويجب الانتباه لاختيار الواقي الشمسي المناسب لبشره المستخدم، وتتراوح أسعاره من 100: 600 جنيه.

شنطة الأدوية والإسعافات الأولية

- تجهيز شنطة للأدوية والإسعافات الأولية، وتوضع أدوية الحساسية وللظروف الطارئة «قطن – أدويه البرد – خافض للحرارة – مسكنات – كريم لعلاج الحروق – طارد للناموس – شاش».

- مرطبات للجسم وللشفاه بسبب تعرضها للشمس لفتره طويلة، وتبدأ أسعار مرطبات الجسم من 80: 180 جنيها.

- تجهيز أغراض الاستخدامات الشخصية، منعا لتناقل الأمراض «فرش الأسنان –المناشف – صابون – جوارب – أغطية السرائر – أدوات الأكل – مشط».

- النظارات والقبعات لتجنب أشعة الشمس، وتصل أسعار النظارات في الأسواق المصرية من 100: 2000 جنيه.

- كافر مضاد للمياه، حتى يمكن التصوير به تحت المياه، ويتراوح سعره في الأسواق المصرية من 60: 100 جنيه.

أما بالنسبة لشنط الأطفال، فمن الضروري تجهيز شنطة الطفل ليضمن احتياجاته، وفي هذا السياق شدد الدكتور مصطفى عادل، أخصائي الأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة اشتمال الشنطة على «صن بلوك خاص بالأطفال – كريم مرطب لبشرتهم الحساسة – قبعة – خافض للحرارة»، محذرا من تعرض الطفل لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.