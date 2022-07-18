أشكال وأسعار المايوه الشرعي 2022 في الأسواق.. تبدأ من 390 جنيها

يذهب الناس إلى المصايف المختلفة في فصل الصيف، ويفضلون قضاء إجازاتهم على البحر والاستمتاع بالأجواء على الشواطئ بعيدا عن ارتفاع درجات الحرارة، لذا تبحث الفتيات والسيدات عن أسعار المايوه الشرعي 2022 بشكله الإسلامي بعيدا عن البكيني الذي لا يفضله العديد من الأشخاص وتبعد المحجبات عن ارتدائه.

ويزداد البحث حاليا عن أسعار المايوه الشرعى 2022، لمعرفة الأسعار ومقارنتها قبل عملية الشراء للذهاب إلى المصايف المختلفة:

أسعار المايوه الشرعي 2022

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار المايوه الشرعي 2022 وفقا لأحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، حيث تختلف الأشكال والموديلات على حسب الخامة:

مايوه بوركيني للمحجبات 3 قطع ووتر بروف ضد المياه، بسعر يصل إلى 434 جنيها.

مايوه سباحة ليجيت كحلي بسعر يصل إلى 631 جنيها.

مايوه حريمي بسعر يصل إلى 399 جنيها.

مايوه بوركينى 3 قطع للمحجبات ووتر بروف بسعر يصل إلى 469 جنيها.

مايوه نسائي سالوبيت وجيب في المنتصف بسعر يصل إلى 450 جنيها.

مايوه بوركيني حريمي شرعي 3 قطع وتربروف 12 بسعر يصل إلى 694 جنيها.

مايوه ليجيت كروتش للنساء بسعر يصل إلى 424 جنيها.

مايوه شرعي نسائي عبارة عن فيست طويل وبنطال وبونية الرأس تركواز بسعر يصل إلى 425 جنيها.

مايوه شرعي قطعتين مقاس S لون أسود بسعر يصل إلى 440 جنيها.

مايوه شرعي قطعتين مقاس S لون نبيتي بسعر يصل إلى 390 جنيها.

مايوه شرعي 3 قطع مقاس S لون فوشيا يصل إلى 475 جنيها.

مايوه شرعي 3 قطع مقاس S لون كحلي يصل إلى 475 جنيها.

مايوه شرعي قطعتين مقاس M لون أسود بسعر يصل إلى 440 جنيها.

مايوه شرعي قطعتين مقاس M لون نبيتي بسعر يصل إلى 390 جنيها.