أسعار شنط السفر 2022 في مصر لو رايح مصيف.. تبدأ من 85 جنيها بالأسواق

يهتم الناس بالذهاب إلى المصايف في تلك الفترة وعلى مدار فصل الصيف هروبا من ارتفاع درجات الحرارة ولقضاء وقت ممتع على البحر بعد حصول معظم الصفوف الدراسية على الإجازة، لذا تبحث العديد من الأسر عن أسعار شنط السفر 2022 في مصر، لوضع مستلزماتهم واحتياجاتهم بها.

وتستعرض «الوطن»، أسعار شنط السفر 2022 في مصر، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار شنط السفر 2022 في مصر

وجاءت أسعار شنط السفر 2022 في مصر كما يلي:

- شنطة سفر للأمتعة بعجلات من «جيه بي»، مقاس 24 - سوداء بسعر يصل إلى 980 جنيها.

- جوي سبورت شنطة ضهر وحقيبة سفر وكروس ومحفظة 3 قطع بسعر يصل إلى 197 جنيها.

- طقم 3 حقائب سفر «ترولي» من كونكورد، بسعر يصل إلى 1600 جنيه.

- «جيه بي» شنطة سفر بعجلات مقاس 20 بسعر يصل إلى 850 جنيها.

- «تشاليش» حقيبة سفر بعجلات 4 قطع، بسعر يصل إلى 2300 جنيه.

- سويس جير شنطة سفر SR-8116 مقاومة للماء والغبار بسعر يصل إلى 1550 جنيها.

أسعار شنط السفر 2022

- ديلسي شنطة سفر 55 سم قابلة للتوسعة بسعر يصل إلى 1800 جنيه.

- شنطة سفر بعجلات من «جيه بي»، مقاس 20 بسعر يصل إلى 599 جنيها.

- شنطة سفر بعجلات من «جيه بي»، مقاس 28 بسعر يصل إلى 999 جنيها.

- شنطة كروس بـ«سوستة» كتف يد للنساء عند السفر بسعر 299 جنيها.

- حقيبة ظهر قابلة للطي سعة 20 لترا مقاومة للماء قابلة للطي بسعر يصل إلى 85 جنيها.

-شنطة للسفر والأعمال 17 بوصة بسعر يصل إلى 822 جنيها.

- شنطة سفر بعجلات من «نيو ترافل» بسعر يصل إلى 400 جنيه.