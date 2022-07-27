وزير السياحة والآثار يتفقد مكتبة المتحف المصري بالتحرير قبل بدء تطويرها

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مكتبة المتحف المصري بالتحرير، اليوم، للوقوف على حالتها الراهنة تمهيدًا للبدء في مشروع تطويرها وتحويلها إلى متحف ومكتبة لأمهات الكتب في علم المصريات.

شملت الجولة تفقد القاعات المختلفة للمكتبة في الطابقين الأرضي والعلوي، وخلال الجولة، أكد الدكتور خالد العناني البدء الفوري في مشروع تطوير ورفع كفاءة المكتبة للانتهاء منه في أقرب وقت، مع التأكيد على الاحتفاظ بالطابع الأثري العريق لها، بما يتناسب وتاريخها ومكانتها العلمية والأثرية حيث أنها من أقدم المكتبات التي خصصت لحضارات مصر والشرق الأدنى القديم.

ويهدف مشروع تطوير المكتبة إلى تحويلها إلى متحف ومكتبة لأمهات الكتب في علم المصريات مع توفير قاعة للقراءة للمثقفين وكبار الزوار.

نقل الكتب والدوريات العلمية إلى المتحف المصري الكبير

ويتضمن المشروع نقل الكتب والدوريات العلمية الموجودة بها إلى المتحف المصري الكبير وإتاحتها للباحثين والدارسين، وفقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، مع الاحتفاظ بأمهات الكتب مثل كتاب وصف مصر الذي يحتوي على 28 جزء من الطبعة الأولى منه، وكتاب شامبليون عن آثار مصر والنوبة وكتاب لبسيوس لأكبر بعثة اكتشافات أثرية في مختلف أنحاء مصر، وسوف يتم ترميم هذه الكتب وتوثيقها بطريقة علمية وإعداد بطاقة تعريفية لكل كتاب منها.

رفع كفاءة قاعات المكتبة والإضاءة

كما سيشمل مشروع التطوير رفع كفاءة قاعات المكتبة والإضاءة الأصلية بها والأرفف الخشبية الخاصة بالكتب مع عرض الأدوات التراثية القديمة بها مثل التليفون اليدوي واللافتات الإرشادية الخاصة بالمكتبة.

رافق الوزير خلال الجولة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتور حسن سليم أستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، والدكتور جمال البلم مدير عام المكتبة، وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

جدير بالذكر أن مكتبة المتحف المصري تم افتتاحها عام 1903، وتضم مجموعة من الكتب والموسوعات النادرة تتناول علم المصريات والآثار والحضارة المصرية القديمة.