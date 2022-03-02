وزير السياحة والآثار يبحث سبل التعاون بين مصر وبنجلاديش

التقى ظهر اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسيد شهريار علم عضو البرلمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية ببنجلاديش، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

حضر اللقاء السفير محمد مونيرول إسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة، ووزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسيد شهريار علم خلال زيارته لمصر، مؤكدًا على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبنجلاديش في العديد من المجالات.

مناقشات حول سبل دفع الحركة السياحية

ناقش اللقاء سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة بنجلاديش لمصر وخاصة في ظل قرب بدء تشغيل خط طيران مصر للطيران بين مصر وبنجلاديش، بالإضافة إلى مناقشة إعداد برامج سياحية مشتركة، كما بحث الطرفان آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة والآثار، لتدريب العاملين بقطاع السياحة وخاصة في مجال الضيافة، ومجال الحفائر الأثرية وبناء وتجهيز المتاحف الأثرية.

تنظيم رحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام في بنجلاديش إلى مصر

كما جرى مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفيه لممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ببنجلاديش لزيارة مصر، والتعرف على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين الشركات السياحية بالبلدين، لبحث آليات جذب المزيد من السائحين من دولة بنجلاديش لزيارة المقاصد السياحية المصرية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية بين الوزيرين.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني كان التقى منذ شهر بالسفير محمد مونيرول إسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.