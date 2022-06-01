وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، في الاحتفال الذي أقامته سفارة إيطاليا بالقاهرة، بمناسبة الذكرى الـ76 للعيد القومي لدولة إيطاليا.

وحضر الاحتفال، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة.

العلاقات المصرية الإيطالية

وخلال الاحتفال، ألقى Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، كلمة تحدث خلالها عن العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا، في العديد من المجالات، التي من بينها السياحة والآثار والتعليم.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير السياحة والآثار، كان التقى في شهر أبريل الماضي بسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

كما شاركت الوزارة مؤخرا، في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم فى أبريل الماضي بمدينة ميلانو بإيطاليا والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي.