الزراعة توقع بروتوكول تعاون لتسويق النباتات الطبية والعطرية اليوم

يوقع الدكتور محمد القرش، المدير التنفيذي لمشروع برايم، بروتوكول تعاون مع الشركة العربية للنباتات الطبية والعطرية بحضور الدكتور علي بن راشد القبني رئيس مجلس إدارة الشركة لدعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

يعمل مشروع "برايم" على وضع سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في الريف المصري والوصول إلى زراعات ذات قيم اقتصادية أعلى تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا بالشكل الذي يؤدي إلى إحداث نقله نوعية في تسويق منتجات صغار المزارعين، وذلك من خلال الحوار مع شركاء المنظومة الزراعية من المنظمات الدولية الداعمة لمصر وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالي الزراعة والاقتصاد الزراعي، والمصدرين واتحادات الغرف التجارية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان التسويقية التي تم تشكيلها داخل الجمعيات الزراعية وجمعيات تنمية المجتمع بالمناطق الريفية الأكثر احتياجا.

كما يهدف المشروع إلى فتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال وصغار المزارعين واستعراض أنسب آليات دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، ونشر المعلومات التسويقية والاعتماد على الحلول التكنولوجية الملائمة في مجالات الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والتصدير.