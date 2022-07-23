«سانت كاترين».. مصيف بلا شاطئ يجذب آلاف السياح من حول العالم

مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء هي أصغر مدينة من حيث المساحة على مستوى المحافظة، تتميز المدينة عن معظم المدن بارتفاعها عن مستوى سطح البحر بنحو 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، هذا ما جعل مناخها مختلف عن باقي المحافظات في مصر والشرق الأوسط.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب قال لـ«الوطن»، إن المدينة الصغيرة تقع بين سلاسل جبال سانت كاترين وأطلق عليها اسم سانت كاترين نسبة إلى دير القديسة كاترين، موضحا أن المدينة تتميز بطقس معتدل صيفا شديد البرودة شتاء، حيث تتكون الثلوج طوال موسم الشتاء على قمم الجبال وتتحول إلى قطعة من أوروبا.

وتابع فودة، أن سانت كاترين هي المدينة الوحيدة في جنوب سيناء التي ليس لها سواحل أو شواطئ وبالرغم من ذلك تستقبل آلاف السياح طوال موسم الصيف.

درجات الحرارة أقل 7 درجات

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أكد في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن المدينة تنقسم إلى 3 أقسام الأول المدينة، الثاني الوديان، الثالث القمم الجبلية، وقال إن كل قسم يتميز لدرجة حرارة مختلفة عن باقي محافظات مصر بالكامل.

أوضح أن الطقس في الصيف معتدل وهو من أفضل فصول السنة في المدينة لذا يعتبرها الأهالي مصيف بالرغم من أنها لا تطل على شواطئ، ويقبل عليها السياح لأنهم يعرفون أن الطقس معتدل طوال فترة الصيف.

أشار إلى أن الحرارة فوق قمة جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر تقل بنحو 12 درجات عن مدن مصر بأكملها، جبل موسي حرارته أقل بنحو 8 درجات، ام الديان فتكون حرارتها أقل من مدن المحافظة بنحو 6 درجات أما في مدينة سانت كاترين نفسها الحرارة تقل بنحو 5 درجات.

مياه الآبار والشلالات

تشتهر مدينة سانت كاترين بانتشار مياه الآبار والشلالات التي تخلفها مياه الثلوج والامطار فى الوديان وفوق قمم الجبال، سليمان محمود الجبالي أحد أبناء مدينة سانت كاترين قال إن المياه الموجودة في الآبار باردة كأنها من داخل الثلاجة لأن الصخور والأحجار الطبيعية المكونة بسانت كاترين تحفظ المياه باردة وهي من أنقى أنواع المياه في العالم.

وتابع أن طوال فصل الصيف نقوم بنقل المياه للمنازل من أجل الشرب والزراعة طوال الموسم، وقال إن هناك زراعات تقوم علي هذه المياه مثل الفواكه، حتي النباتات الطبية والعطرية ترتوي من هذه المياه لذا فالمدينة هي افصل مصيف لنا.

ودعا سليمان السياح لزيارة المدينة في فصل الصيف لقضاء أوقات رائعة داخل المخيمات وفوق قمم الجبال التي تنخفض فيها درجات الحرارة لتصبح 10 درجات في الصيف.