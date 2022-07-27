القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج.. مفتوحة وغير مشفرة

يبحث عشاق الساحة المستديرة عن تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج والتي تنطلق اليوم في إطار الجولة الختامية من معسكر الريدز بالنمسا، ويتم تنظيمها استعدادا للموسم المقبل، حرصا منهم على مشاهدة تلك المباراة القوية بين الفريقين.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج وموعد المباراة اليوم.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج

وتنطلق مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو من عام 2022، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة و9 مساء بتوقيت السعودية و10 مساء بتوقيت الإمارات، و7 مساء بتوقيت تونس و5 مساء بتوقيت جرينتش، على ملعب «رد بول أرينا»، ويتم نقل المباراة عبر شاشة قنوات مفتوحة وغير مشفرة وهي قناة الشارقة الرياضية، وجاء التردد على القمر الصناعي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

ويستعد ليفربول لتجهيز صفقات جديدة خلال الفترة الحالية بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، والذي يحرص خلال تلك الفترة على الوقوف على مستوى اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم من بداية الموسم الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق في شهر أغسطس المقبل.

نونيز أهم صفقات ليفربول

ومن أهم الصفقات الجديدة لـ نادي ليفربول والتي يسعى يورجن كلوب لإعدادها هذا الموسم داروين نونيز، إذ إنه يعد الصفقة الأغلى في تاريخ الريدز.

ويتأهب ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم 30 يوليو الجاري في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية، قبل أن ينطلق الدوري الإنجليزي المقرر أن يبدأ يوم 5 أغسطس المقبل.