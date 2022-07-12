ساعات قليلة وينطلق لقاء ودي ضمن كأس بانكوك للموسم الحالي بين فريق الريدز ومانشستر يونايتد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة الرابعة العراقية 2022 الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم.

لذا يهتم الكثير من محبي كرة القدم بالبحث عن تردد قناة الرابعة العراقية 2022 الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم.

وفي السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة الرابعة العراقية 2022 الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية مساء اليوم.

تردد قناة الرابعة العراقية 2022 الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وأعلنت قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022، منذ ساعات، إذاعتها مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري، ويقام هذا اللقاء الودي ضمن فعاليات كأس بانكوك لكرة القدم للموسم الحالي، ولكن دائما ما يهتم الناس بمباريات الفرق الإنجليزية والأوروبية لما تتسم به من قوة أداء وحماس حتى لو كانت ودية، كما يكثر الاهتمام بهذه المباراة لأنها تجمع بين فريقين كبار في الدوري الإنجليزي، وينتظرها العديد من الأشخاص.

يلتقي فريق ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، في تمام في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي والثالثة مساء بتوقيت القاهرة، ومنذ ساعات أعلنت قناة الرابعة العراقية الرياضية حصولها على حقوق بث المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يلي نعرض تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

ويبحث الناس عن تردد تردد قناة الرابعة العراقية 2022 الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم، لأنها تعتبر من ضمن القنوات المميزة التي تعمل على نقل المباريات الأوربية الهامة بشكل مباشر وحصري، باستخدام أحدث التقنيات وبجودة عالية.