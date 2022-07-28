روبوت تعليمي مماثل للمرضى من «طب بورسعيد».. يقلل من تدخل العنصر البشري

في خطوة تكنولوجية مهمة، افتتحت جامعة بورسعيد معملا للمحاكاة بكلية الطب البشرى بالجامعة، وأعلنت عن إطلاق روبرت يماثل المرضى الحقيقيين، والذي يمكنه التحاور مع الطلاب والأطباء.

معمل المحاكاة يضم نماذج بتقنية الذكاء الاصطناعي وروبرت يماثل المرضى الحقفين

ويضم معمل المحاكاة، نماذج بتقنية الذكاء الاصطناعي، وروبوت يماثل المرضى الحقيقيين يمكنه التحاور مع الطلاب والأطباء، وهو مبرمج بحالات مختلفة لمختلف التخصصات الطبية ويعتبر أحدث نموذج بالعالم في هذه التقنية، وذلك بحسب الدكتور خالد صبري، عميد كلية الطب بجامعة بورسعيد والدكتور مهندس محمد الحسيني مسؤول الشركة المنفذة للمشروع أثناء شرحهم لطبيعة المعمل أمام الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد.

كما يضم معمل المحاكاة نماذج لتدريب الطلاب وأطباء الامتياز والدراسات العليا على محاكاة عملية الولادة الطبيعية وإنعاش الأطفال أقل من خمس سنوات بطريقة تشابه الموجود في غرفة الطوارئ.

رئيس الجامعة يشيد بجهود كلية الطب لاستقطاب معامل التقنية الحديثة لطلاب

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد للمعمل، والذي أثنى بجهود قيادة كلية الطب لاستقطاب هذه المعامل التقنية الحديثة لطلاب كلية الطب والتي تستخدم أيضا في الاختبارات للطلاب وتعمل على تقييم أداء الطالب أو الطبيب دون تدخل العنصر البشري والتي تضع الكلية في مصاف كبريات كليات الطب.

وعقب ذلك رحب رئيس الجامعة بأعضاء المؤتمر السنوي الحادي عشر لجمعية الضغط المصرية مرحبا بضيوف المؤتمر والمشاركين واللجنة العلمية برئاسة الدكتور محسن إبراهيم رئيس الجمعية والدكتور سليمان الغريب سكرتير الجمعية مرحبا بهم في رحاب جامعة بورسعيد، متمنيا النجاح والوصول بتوصيات مفيدة للمرضى والمجتمع بشكل عام.