«رحلة مدينة» مشروع تخرج بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن بورسعيد

أطلق عددا من طلاب قسم العلات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة اجتماعية تحت عنوان «رحلة مدينة.. مدينة ملامحها المصرية»، في إطار مادة مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، للترويج لمدينة بورسعيد في مختلف المجالات، سواء السياحة أو الرياضية أو الاقتصاد والتعليم.

«ملك»: الحملة تهدف للترويج لمدينة بورسعيد

قالت ملك محمود، طالبة بقسم العلاقات العامة، إن الحملة تهدف إلى الترويج الكامل لمدينة بورسعيد، في الجانب السياحي والصحي والتعليمي والاقتصادي والرياضي، بجانب الجانب الاجتماعي، وعادات وتقاليد أهل المدينة، وإظهار أبرز الأماكن في المحافظة.

وأضافت «ملك» لـ«الوطن»، أن الحملة تهدف أيضا لتسليط الضوء على محافظة بورسعيد، ومدى التطور الكبير الذي يحدث في المدينه الباسلة.

وأوضحت أن طلاب المشروع نفذوا إعلانا تليفزيونيا عن بورسعيد، بملامحها المصرية، وتوضيح أسباب اختيار مدينة بورسعيد بالأخص.

وركز طلاب المشروع، على التعريف بالمدينة منذ نشأتها حتى تطورها، وذكر القصص التاريخية التي كانت تحدث في المدينة مثل قصة «هاتاشاما»، مؤسسها أمين محمد العصفوري، والتعريف بأشهر اللهجات البورسعيدية والأكلات.

الطلاب ركزوا على الأماكن السياحية مثل جبال الملح

ونوهت الطالبة ملك محمود، بأن طلاب المشروع، ركزوا على الأماكن السياحية مثل جبال الملح، التي توجد في مدينة بورفؤاد ويأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم ومبنى هيئة قناة السويس، الذي يعتبر من أهم الآثار المسجلة في المدينة وغيرها من الأماكن السياحية والأثرية المزارات الدينية مثل الجامع الكبير، الذي يعد أشهر مسجد في بورفؤاد وكنيسة «سانت أوچيني» وغيرها.

وجرى التركيز على التطورات في جميع الجوانب الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها مثل التطور الثقافي الكبير، المشاريع الترفيهية العملاقة ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي وغيرها.