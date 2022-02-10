جامعة بورسعيد: نوفر احتياجات ذوي الهمم وندعم حقوقهم

قال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، إن المتطوعين من شباب الجامعة، كان لهم دورًا كبيرًا في نجاح معسكر ذوي الهمم المنعقد في المدينة الرياضية بمشاركة 100 شاب وفتاة، موضحًا أن الجامعة تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال وحدتها داخل حرم الجامعة.

توفير أجهزة للطلاب من ذوى الهمم بجامعة بورسعيد

وأوضح «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» الفضائية أن المعسكر هو أحد ثمار التعاون بين الجامعة والتضامن الاجتماعي، مؤكدًا دعم الجامعة لحقوق ذوي الهمم من خلال ممارسة الأنشطة وتنظيم الفعاليات المناسبة لهم، لافتًا إلى أن الجامعة تعاونت مع وزارة التضامن من قبل في توزيع الأجهزة والمعونات على أصحاب الهمم من طلاب الجامعة.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن اليوم بدأ بالتجمع صباحًا في المدينة الرياضة بالتعاون مع وزارة الشباب، وبدأ تخطيط الأراضي لبدء المسابقات، وبعدها انطلقت مؤتمرات وحملات توعية خاصة بذوي الهمم، بالإضافة للمشاركة في الألعاب التنافسية التي نشرت السعادة بين الطلاب.

طلاب ذوي الهمم حاصلين على جوائز وميداليات

ولفت إلى أن الكثير من الطلاب من ذوي الهمم حاصلين على ميداليات وجوائز بالفعل، وتحرص الجامعة على تكريمهم باستمرار، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات في دعم مجالات ذوي الهمم.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حصرًا جديدًا لاحتياجات الطلاب من ذوي الهمم بالتعاون مع وزارة التضامن لتوفير احتياجات الطلاب من أجهزة وأدوات تساعدهم على المعيشة والتعلم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن معسكر قادرون باختلاف انطلق بالمدينة الرياضية ببورسعيد بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، بمشاركة 100 طالب وطالبة منهم 70 طالبا من ذوي الهمم، وجرى تدريبهم على الإسعافات الأولية.