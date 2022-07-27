الهجرة: نتواصل مع أطباء الطفل المصري بالسعودية المصاب بسرطان الدم

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيا بوالدة طفل مصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، إذ يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

رصد حالة الطفل

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه فور رصد نشر والدة الطفل استغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمناشدة أجهزة الدولة لمساعدتها، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

التواصل مع الجهات المعنية

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، لمتابعة موقف الحالة، وتقييم المخاطر الطبية، لاتخاذ أفضل قرار يضمن سلامة الطفل، والحرص على حياته.

وأوضحت أن الطفل تم حجزه بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير، وجار التنسيق لتوفير مكان يقدم العلاج الكيماوي، أو نقله إلى أرض الوطن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك تعاون دائم بين مؤسسات الدولة المصرية، توفيرا للخدمات للمواطنين، في الداخل والخارج، مشيدة بجهود القائمين على وزارة الصحة والشكاوى الحكومية، لما يبذلونه من عناية فائقة في هذه المواقف.