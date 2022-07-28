الحكومة تبحث إجراءات تنفيذ الحماية الاجتماعية الجديدة.. اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في المقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

تطورات كورونا ومستجدات الثانوية العامة والتنسيق على طاولة اجتماع الحكومة اليوم

ويناقش الاجتماع تطورات الوضع الوبائي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وامتحانات الثانوية العامة، وإعلان النتيجة، واستعدادات تنسيق القبول بالجامعات، وعددا من الملفات الأخرى.

وتفرض إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها لمدة 6 أشهر، نفسها على الاجتماع؛ إذ يناقش الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء الإجراءات التي ستتخذها كل وزارة، لتطبيق تلك الإجراءات.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتي توصف بأنها أكبر موجة تضخم اقتصادي في العالم خلال الـ50 عاما الماضية.

تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة اعتبارا من أول أغسطس

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، مشيرا في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إلى أنها ستكلف الموازنة العامة للدولة 11 مليار جنيه.

وتشمل الإجراءات ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

ويستفيد نحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بالمساعدات الاستثنائية، مع طرح سلع غذائية مخفضة بنصف الثمن، مع توزيعها عبر منافذ القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يجرى تنظيم مؤتمر صحفي هام بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم.