مدبولي: مهتمون بمشروعات البنية التحتية التكنولوجية لخدمة أفضل للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة.

مشروعات البنية التحتية

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، من خلال التوسع في استخدام منظومة التحول الرقمي، مؤكدا اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية في مختلف ربوع الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

تنمية صناعة تصميم الإلكترونيات

وخلال اللقاء ، تناول الدكتور عمرو طلعت، محور تنمية صناعة تصميم الإلكترونيات، حيث أشار إلى أنّه جار وضع استراتيجية من قبل رواد صناعة تصميم الإلكترونيات المصريين، لتحقيق عدة أهداف تتمثل في تنمية القدرات، من خلال توفير قاعدة من الشباب المدرب عن طريق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء الصناعة، كما نعمل على تهيئة مناخ الأعمال ليكون داعما وجاذبا للشركات العاملة في قطاع تصميم الإلكترونيات.

وأضاف الوزير، أنّنا نستهدف كذلك النفاذ إلى الأسواق الدولية المختلفة، عن طريق وضع تصور يمكن للشركات المصرية من خلاله المنافسة في تلك الأسواق، وذلك بواسطة بناء سابقة أعمال متميزة تسمح للشركات في التوسع إقليميا خلال نموها.

التحول الرقمي

وتناول الوزير الجهود المبذولة في إطار تطبيق منظومة التقاضي عن بعد، وما يتضمن ذلك من تحديد لمراحل التطبيق وفقا للتشريعات المتاحة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل في هذا الصدد، لافتا كذلك إلى موقف أداء منظومة النيابات، والتي تأتي في إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن متوسط الحركة على برنامج العدالة وصل إلى 700 ألف يومياً.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف تطور وتنوع الخدمات المقدمة من خلال البريد المصري، الذي تنتشر فروعه على مستوى الجمهورية.