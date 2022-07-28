العثور على جثة شاب داخل سيارته في مدينة نصر.. بجوارها سرنجة وزجاجة مياه

تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب وبجوارة سرنجه وزجاجة مياه، داخل سيارته في مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلذك تحليل مخدرات لمعرفة إذا كان سبب الوفاه هو تعاطي جرعة زائدة من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط المكان كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل سيارة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «عبد الله.س.ع»، في بداية العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين العثور علي سرنجة وزجاجة مياه بجوار الجثة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبالمعاينة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة ورجحت أن يكون تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

مصرع مُسنة سقطت من شرفة منزلها في حلوان

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الامنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط سيدة مُسنة من شرفة منزلها بدائرة قسم شرطة حلوان، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن