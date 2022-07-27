العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة بالخليفة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة بمنطقة الخليفة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله .أ» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود حبل حول رقبة المتوفي، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بالقاهرة

وفي سياق آخر تواصل مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طافية لشاب في مياة نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «رامي .م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.