تعرف على سبب وفاة يوسف بائع الفريسكا.. «كان رايح الساحل الشمالي»

كان حادث وفاة الشاب يوسف السيد راضي الشهير بـ «أشيك بائع فريسكا في مصر»، هو الحدث الأهم والأبرز على مدار الساعات الماضية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لما كان يتمتع به من شهرة واسعة بين رواد السوشيال ميديا، لذا تستعرض «الوطن» سبب وفاة يوسف بائع الفريسكا والتفاصيل الكاملة لوفاته، أمس الأربعاء.

يوسف السيد راضي، شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، اشتهر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باسم «أشيك بائع فريسكا في مصر»، بسبب انتشار العشرات من مقاطع الفيديو له يظهر خلالها بملابس أنيقة وابتسامة صافية بائعًا للفريسكا في الإسكندرية، وأجريت مع الشاب الراحل العشرات من اللقاءات سواء الصحفية أو التلفزيونية.

سبب وفاة يوسف بائع الفريسكا

وخلال الساعات الأخيرة، تفاجئ رواد السوشيال ميديا بخبر وفاة الشاب، ليبدأ الجميع في السؤال عن سبب وفاة يوسف بائع الفريسكا، حيث أكدت مصادر أمنية أنه كان ذاهبًا بسيارته يوم الحادث إلى الساحل الشمالي لبيع الفريسكا في بعض القرى السياحية بالساحل، وكان يسير على الطريق بسرعة زائدة واصطدمت سيارته بسيارة أخرى.

وبعد معاينة مكان الحادث من جانب الأجهزة الأمنية، تبين أن سبب وفاة يوسف بائع الفريسكا، هو أن سيارته تعرضت إلى تلفيات كبيرة بسبب السرعة الزائدة، إذ إن عجلة القيادة اختلت في يده ولم يستطع السيطرة على قيادتها.

صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي

وفاة الشاب «يوسف» بائع الفريسكا، الذي تزوج منذ حوالي 3 سنوات ولديه طفلة، مَثل صدمة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الخميس، أمام مقابر الأسرة في منطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية.