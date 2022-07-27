معاينة حادث مصرع يوسف «أشيك بائع فريسكا»: السرعة الزائدة السبب

كشفت معاينة مكان حادث وفاة الشاب يوسف السيد راضي الشهير بـ«جو» الملقب بـ«أشيك بائع فريسكا»، على طريق الساحل الشمالي، وجود تلفيات كبيرة في سيارة ملاكي كان يقودها «يوسف» وسيارة أخرى اصطدم بها، ونتج عن الحادث وفاته في الحال.

وبينت المعاينة أن عجلة القيادة اختلت في يده بسبب السرعة الزائدة، على طريق العلمين، وهو في طريقه للساحل الشمالي لمباشرة عمله لكن الموت كان الأسرع إليه.

معاينة حادث مصرع بائع الفريسكا

وبحسب مصادر أمنية فإن معاينة حادث وفاة الشاب يوسف المعروف بأشيك بائع فريسكا في مصر، بينت أن سيارته انقلبت بعد اصطدامها بسيارة أخرى على طريق العلمين ما ساهم في إصابته بإصابة بالغة أودت بحياته في الحال.

بائع الفريسكا

يذكر أن الشاب يوسف السيد راضي البالغ من العمر 32 سنة الشهير بأشيك بائع فريسكا في مصر كان يعمل في مهنة بيع الفريسكا منذ 18 سنة بحسب حديثه في برنامج تليفزيوني ظهر فيه قبل وفاته، وكان يتنقل بين القرى السياحية خاصة في فصل الصيف الذي يلقى رواجًا كبيرًا في بيع الفريسكا ويدر عليه أرباحًا مجزية، لكن خبر وفاة الشاب اليوم كان محزنًا بشكل كبير على أسرته خاصة زوجته فهو متزوج منذ 3 سنوات ولديه طفلة وحيدة.