استخراج 1971 رخصة مزاولة حرفة وشهادة قياس مستوى المهارة ببني سويف  

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 751 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 4 شباب «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2445 شابا منهم 13 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن استخراج 1117 ترخيص مزاولة حرفة، و854 شهادة قياس مستوى المهارة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يونيو الماضي فتشت المديرية على 726 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 766 عاملا، وعقد 5 ندوات توعية، كما تم التفتيش على 180 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 41 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 8 منح مولود جديد بمبلغ 16 ألف جنيه، ومنحة زواج بإجمالي 3000 جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000، فضلاً عن صرف منحة رعاية صحية لعامل لعمل عملية جراحية كبرى.