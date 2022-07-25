القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم

وأوضح وزير القوى العاملة أنَّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

إجازة رأس السنة الهجرية

وقال سعفان إنَّ ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وهنأ وزير القوى العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها المولى عز وجل علينا بالخير والبركات، وأن تنعم مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.