هل يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده؟..الإفتاء تجيب

يحب الكثير من الأشخاص الاحتفال بعيد ميلادهم وفعل أشياء مميزة في هذا اليوم لأنه يأتي مرة واحدة فقط كل عام، ولكن يتساءل البعض عن رأي الشرع في الاحتفال بهذا اليوم وهل يجوز تهنئة أو مشاركة الأخرين الاحتفال بأعياد ميلادهم أم لا؟، وأجابت دارالإفتاء المصرية عبرالموقع الإلكتروني عن سؤال أحد المتابعين: هل يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده؟».

يجوز للمسلم الاحتفال بيوم ميلاده

وقالت دار الإفتاء أنه يجوز شرعا أن يحتفل المسلم بيوم ميلاده، وذلك لما في هذا اليوم من تذكر نعمة الله على الإنسان بالإيجاد، وذلك حكاية بما قاله الله تعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام في سورة مريم ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين وهو يوم ميلاده.

وأضافت أنه عندما سئل الرسول الكريم عن صيامه يوم الإثنين قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»- رواه مسلم، وهذا يدل على جواز احتفال الفرد بعيد ميلاده، وهو يوم نعمة يتوجب على الإنسان شكر الله عليها.

ضوابط احتفال المسلم بيوم ميلاده

ونبهت دارالإفتاء إلى أن الاحتفال بيوم ميلاد الشخص يكون وفقا لضوابط معينة، بينها ألا يعد هذا اليوم عيدا ولا يسميه الناس ذلك، وأن يكون خاليًا من المحرمات كالاختلاط المحرم وكشف العورات ونحو ذلك مما لا يجوز شرعًا.

وأوضحت الإفتاء أنه يجوز الاحتفال بأيام النعم كلها، مثل يوم المولد ويوم نزول الوحي والبعثة الشريفة نعمتان توجبان الشكر في ذلك اليوم، كما يستأنس بإظهار الفرح بكل نعمة من نعم الله عز وجل وذلك من باب الشكر والامتنان، وعملا بقوله تعالى" في سورة يونس " قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا".

يجوز للأهالي والأصدقاء المشاركة في الاحتفال

واضافت دارالإفتاء المصرية أنه يجوزلأهالي وأقارب صاحب المناسبة الاحتفال معه ومشاركته وذلك من باب إدخال السرورعلى قلب الشخص الذي يتم الاحتفال به، لأن ذلك من الأمور المستحبة شرعا، وأنه عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إِدْخَالُكَ السُّرُورَعَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً"، وعلى ذلك يكون احتفال المسلم بيوم ميلاده وتهنئته ومشاركته الاحتفال أمور جائزة شرعا طالما تتم وفقا للضوابط.