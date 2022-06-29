ما هي آداب الحج؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

مع اقتراب أداء المسلم مناسك الحج وكثرة البحث التي يقوم بها المسلمون عن آداب الحج قامت دار الإفتاء المصرية بنشر عبر الصفحة الرسمية لها على «فيسبوك» الآداب المتعلقة بالحج التي يجب على الحاج العمل بها.

فضل الحج

ذكرت دار الإفتاء فضل الحج على من يقوم به، حيث أوضحت الدار أن الحج من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، وثوابه يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله، والحج المبرور الذي لا يخالطه إثم سبب لغفران الذنوب، ولا جزاء له إلا الجنة، فعن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وعن أبي هريرةَ رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».

آداب الحج

وأكدت دار الإفتاء المصرية إن آداب الحج هي التي تتمثل في:

- إخلاص النية لله تعالي

- لا تنشغل بغير الذكر

- لا تتكلم إلا بخير

- احذر الرياء والسمعة

- اشكر الله على زيارة بيته

- لا تؤذ أحد بالتزاحم

- ترفق عند رمي الجمرات

- تخير أصغر الحصى

سنن الحاج

وقالت الدار إن من سنن التي يبجب أن يتبعها الحاج أثناء الحج هي:- الاغتسال والتطيب قبل الإحرام

- التلبية

- طواف القدوم

- المبيت بمنى ليلة عرفة

- المبيت بمزدلفة ليلة عاشر ذي الحجة

- الدعاء عند المشعر الحرام