صورة تثير القلق حول الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد.. تعرف على كواليسها

تساءل الجمهور عن الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد تداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكوميدي نائما على سرير أحد المستشفيات، وجسده مغطى بالأربطة طبية والجبس، ويظهر في الخلفية المغني الشعبي سعد الصغير والفنان ياسر الطوبجي.

وأثارت الصورة التي نشرها الفنان سعد الصغير عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، جدلا حول الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، بسبب التدوينة التي أرفقها بالصورة، قائلا: «يا جدع متخفش هترجع مكانك تاني وزي ما أنت متعود يا صاحبي».

سعد الصغير يوضح الجدل حول الحالة الصحية لبيومي فؤاد

وأوضح بعد ذلك «الصغير» أن الصورة من كواليس تصوير أحد المشاهد في عمل درامي، «مشهد في مسلسل، لكن ده كان حال ناس كتيرة في سنين فاتت وجايه إن شاء الله».

كواليس صورة أقلقت الجمهور عن الحالة الصحية لبيومي فؤاد

وتعود كواليس الصورة التي أثارت الجدل حول الحالة الصحية لبيومي فؤاد إلى أحد المشاهد من فيلم «سنة أولى خطف» للمخرج أسامة عمر، الذي بدأ تصويره يوليو الجاري، ويضم في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم مي كساب، أحمد فتحي، إسماعيل فرغلي، سعد الصغير وياسر الطوبجي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول عصابة فاشلة تنجح بالمصادفة في خطف مجموعة من الأطفال من عائلات ثرية، لتبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية، كما يتطرق العمل إلى عدد من القضايا الاجتماعية.

ويعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث عاد من المملكة العربية السعودية بعد عرض مسرحية «عائلة تس» في العاصمة الرياض في الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري، ويتابع تصوير مشاهده في فيلمي «مغامرات كوكو» و«سنة أولى خطف».

كما يستعد لعرض فيلمه الأحدث «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، والذي يجمعه بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بالإضافة إلى دنيا سمير غانم وهشام ماجد.