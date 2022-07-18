عصابة بيومي فؤاد تبدأ تصوير «سنة أولى خطف».. مغامرات جديدة مع الغباء

بدأ صناع فيلم «سنة أولى خطف»، تصوير المشاهد الأولى داخل فيلا على طريق الإسكندرية الصحراوي، على أن يتم استئناف عمليات التصوير خلال الأسبوع المقبل، في العديد من المناطق، منها بعض الأماكن المهجورة وبعض الشقق داخل كومباوند، بالإضافة إلى قرية سياحية بمدينة شرم الشيخ.

تفاصيل «سنة أولى خطف» لـ بيومي فؤاد

قال المخرج أسامة عمر، في تصريحات صحفية، إن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدى اجتماعي، مشيرا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، منها انشغال الآباء عن أبنائهم، من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم «سنة أولى خطف»

فيلم «سنة أولى خطف»، من سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، إيمان يوسف، عصام شاهين.

يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد، يواصل تصوير مشاهده في فيلم «مغامرات كوكو»، تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال الفترة المُقبلة، إذ يُشاركه البطولة كل من خالد الصاوي وشيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمي، وعدد آخر من الفنانين.