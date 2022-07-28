عاجل .. الحكومة: مصر خالية من إصابات بجدري القردة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقرير الحالة الوبائية في مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذا موقف انتشار مرض جدري القردة حول العالم، وإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة أي إصابات محتملة بالمرض.

موقف إصابات كورونا في أسبوع

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إنّه خلال الفترة من 19 يوليو حتى 25 يوليو الحالي، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 177 حالة، بينما شهد الأسبوع ذاته 12 حالة وفاة.

نسب الإشغال بمستشفيات العزل

وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنّ 97% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 86% من أسرة الرعاية المركزة، و94% من أجهزة التنفس الصناعي.

عدد الحاصلين على جرعات لقاح كورونا

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر، قال الدكتور خالد عبدالغفار، إنّ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات كورونا 49.345,546 مواطن، بنسبة 98.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38.341,356 مواطنا بالجرعة الثانية، بواقع 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية، مضيفا أنّ من تلقوا الجرعة التنشيطية بلغ عددهم 6.863,069 مواطنا، وبذلك يكون إجمالي المُحصنين بالكامل 38.431,356 مواطنا.

موقف جدري القردة عالميا

وتطرق الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى عرض الموقف الوبائي العالمي لانتشار مرض جدري القردة حتى يوم 26 يوليو الحالي، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 19,188 حالة في 76 دولة، وفي إطار ذلك تم عرض أعلى 10 دول في الإبلاغ عن حالات إصابة مرض جدري القردة على مستوى العالم، كما عرض موقف انتشار المرض في منطقة الشرق الأوسط، والتي بلغ عدد الإصابات بها 25 حالة، لا يوجد بينها أي حالات في مصر.

وعرض الوزير إجراءات وزارة الصحة في إطار التأهب والاستجابة لتفشي مرض جدري القردة، التي تضمنت إصدار دليل إرشادي متكامل لمرض جدري القردة في مايو الماضي، وتحديثه طبقا لمستجدات الوضع الوبائي العالمي والإقليمي في 25 يوليو الماضي ونشره على جميع المحافظات، وتدريب مديريات الشؤون الصحية على الدليل الإرشادي، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أي حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.