مستشار الرئيس: لقاح الجدري الأصلي قد يمنح مناعة 85% ضد جدري القردة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن سبب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية بسبب مرض جدري القردة، موضحًا: «لما بيزيد الانتشار في عدد من الدول والقارات في وقت واحد يصبح مقلقا».

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «المريض يشفى بعد عدة أسابيع، والمريض قد يعود طبيعيا بنسبة 100%، لكن قد تحدث وفيات منه، وهو أقل خطورة من المرض الأصلي».

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إلى أنّ الجدري المائي يصيب الأطفال ويشفون منه وله تطعيمات ضده، لكنه مختلف عن مرض الجدري تماما: «ليس هناك تشابه أو أي علاقة بين الجدري والجديري المائي».

مرض الجدري اختفى من العالم وليس له أي تطعيم إلا في بعض الدول

وأشار إلى أنّ مرض الجدري اختفى من العالم وليس له أي تطعيم إلا في بعض الدول، حيث كان التطعيم ضده يمنح الجسم مناعة كاملة صلبة، ويُقال إن من لديهم مناعة ضد الجدري سيكون لديهم مناعة ضد مرض جدري القردة.

وأكد أنّ التطعيم الخاص بالجدري الذي يكون مفيدا ضد مرض جدري القردة غير متوفر في العالم، وبعض الدول لديها احتياطي استراتيجي قد تستخدمه، وقد يكسب الجسم مناعة ضد مرض جدري القرود بنسبة 85%.

تحركات الدولة المصرية

وواصل: «منذ أن صدر أول البيانات التي تتحدث عن رصد أولى الحالات الخاصة بجدري القرود جرى متابعة الأمر بشكل دقيق جدا وفقا لأسس علمية ورصد شديد للمرض، وكل الاحتياطات تم اتخاذها في الموانئ والمطارات للتأكد من خلو القادمين من الخارج من جدري القردة».

وتابع: «ليس ذلك فقط، وإنما بالتعاون مع الحجر البيطري الخاص بالحيوانات يقوم برصد أي حيوانات أو طيور، لأنه اسمه جدري القرود، لكنه ينتقل أيضا بطرق أخرى وليس متعلقا بالقرود فقط، وحتى الآن لم ترصد حالة واحدة مصابة بجدري القرود في مصر، ولدينا الآن سياسة واضحة أي حاجة تظهر نعلن عنها فورا لأن الاحتياط والاحتراز والوقاية في منتهى الأهمية».