بدء اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالبحيرة

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، لتدريب 10 متدربات.

وقال عثمان عبد الرسول، مدير المديرية، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمتابعة تدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل، تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.

150 ساعة تدريبية للتفصيل والخياطة

أشار مدير المديرية، إلى أنه سيتم بدء التقديم على باقي المهن الموجودة داخل الوحدة، وهي: التوصيلات الكهربائية والسباكة والصحية، للشباب الراغبين في الالتحاق بالتدريب من أبناء القرية، موضحا أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة، كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، من خلال مدربين على أعلى مستوى، بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

كشف طبي وتأمين على المتدربين

أكد عبد الرسول، أن المديرية راعت تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار، والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة، إلى 10 متدربات فقط، وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل، وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية، التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.