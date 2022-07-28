مأساة طبيب بكفر الشيخ مصاب بمرض نادر ومهدد بالشلل: «نفسي أتعالج»

كان يعيش حياة طبيعية مثله مثل أقرانه من الشباب إلى أن داهمه المرض بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية، ما جعله مُنهك القوى، يقضي مُعظم وقته في الفراش غير قادر على الحركة، لتتبدل أحلام الشباب إلى يأس شديد وذلك بسبب الحالة الصحية السيئة التي وصل إليها.

الطبيب الشاب أمجد عادل سري بدران، صاحب الـ28 عامًا، ابن محافظة كفر الشيخ، وخريج كلية طب القصر العينى، أُصيب بمرض الـ«A L S» النادر والمعروف بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي، وينتهي بالشخص المصاب إلى الشلل الرباعى.

«أمجد» أصيب بالتصلب الضموري وغير قادر على الحركة

«كنت كويس جدًا لحد شهر يناير اللي فات، بدأت أشعر بالتعب والضعف العام، وكنت بسقط على الأرض وأنا ماشي بدون سبب، لحد ما كشفت وعملت أشعات رنين ورسم عضلات، واكتشفت في الآخر إصابتى بمرض الـA L S النادر والمعروف بمرض التصلب الجانبي الضموري»، بهذه الكلمات بدأ الطبيب الشاب أمجد عادل، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «أمجد»: «المرض أثر عندي على الأطراف الأربعة اليدين والقدمين والجسم كله بصفة عامة، وحاليًا بتحرك بصعوبة وحركتي محدودة مش بعرف أمشي لوحدي ولا بطلع الشارع لوحدي، لأن المرض عبارة عن ضمور في جذور الأعصاب وبيأثر على كل عضلات الجسم، وحياتي كلها متأثرة، ومش عارف أمارس حياتي الطبيعة زي أي شخص سليم، ولا أروح شغلي في المستشفى، والحياة كلها بالنسبة ليا اتوقفت».

«أمجد»: تكلفة العلاج تصل لـ6 آلاف جنيه شهريًا

6 آلاف جنيه شهريًا تكلفة العلاج الخاص بمرض الـ«A L S»، بحسب «أمجد»: «بصرف على علاجى أكثر من 6 آلاف جنيه شهريًا وهو مش علاج بالمعنى المعروف لأن المرض مفيش له علاج في مصر، لكن الدواء اللي باخده بيوقف تطور المرض، لكن المرض زايد خلال الفترة اللي فاتت وبدأ ينتشر بصورة كبيرة، وبقينا نسمع إن ناس كتير مصابة بيه، والعلاج حاليًا مش بيجيب معايا نتيجة، والدكتورة المعالجة لحالتي قالتلي إن في علاج أحدث ولكن مش موجود في مصر موجود في الهند بس، والجرعة الواحدة منه تتخطى 30 ألف جنيه، وأسرتي أنفقت كل ما تملك على علاجى خلال الفترة اللي فاتت ومفيش أدامنا أي حلول حاليًا».