العليا للفيروسات: الحصان الحزين مرض نادر يصيب فردا بين كل مليون شخص

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حقيقة مرض حزام الحصان الذي يصيب مخ الإنسان، الذي تم الإعلان عن رصده في عدد من الحالات بعدد من الدول.

مرض حزام الحصان نادر

وقال أشرف حاتم: «حزام الحصان أو الحصان الحزين هو مرض من الأمراض التي ظهرت في مناطق معينة، وهو أصلا موجود من فترة وهو نادر جدا، وليس منتشرا، وظهر مؤخرا في عدد من الحالات، ويصيب المخ، ويسبب بعض الالتهابات حول المخ، ومعدل حالات الإصابة حالة من كل مليون شخص».

لا علاقة بين حزام الحصان وكورونا

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، علاقة المرض بأعراض متلازمة مابعد الإصابة بكورونا قائلا: «لا توجد علاقة بالمرض بكورونا ولا توجد أي علاقة بينهم سواء في مرحلة الإصابة أو بعد التعافي، هو عبارة عن فيروس ومتواجد منذ زمن، وهو مرض نادر وعلاجه متوفر، وهو يشبه أي مرض فيروسي ممكن أن يصيب الإنسان».

العليا للفيروسات

وناشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين بعدم الخوف والهلع، وضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من أي مرض واتباع إرشادات الأطباء وإجراء الفحوصات الدورية ومتابعة الأطباء حال الشعور بأي أعراض للمرض.

وعن فيروس كورونا أكد أن الوضع مستقر ولا توجد أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية وأن هناك استعدادات لأعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض.