«العسومي» يؤكد أهمية التعاون مع جامعة الدول العربية لمواجهة التحديات

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، لدعم القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي على إعلاء دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية محورية لجميع مبادراته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

التكامل الدبلوماسي بين البرلمان العربي والجامعة يعزز منظومة العمل العربي المشترك

وقال «العسومي»، إن التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي والدبلوماسية الرسمية التي تقودها جامعة الدول العربية، يمثل قيمة مضافة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وأعرب خلال اللقاء عن شكر وتقدير البرلمان العربي للأمين العام لمساندته ودعمه البرلمان العربي، مثمنا التعاون الدائم بين الإدارات المختلفة بجامعة الدول العربية والبرلمان العربي لدعم القضايا العربية.

حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والسفير حسام زكي الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام