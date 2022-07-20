البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي على الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف عناصر من قوات الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين؛ مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين، معربا عن خالص التعازي للعراق حكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وجدد البرلمان العربي، التأكيد على تضامنه مع العراق في مُواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، وكذلك دعمه لكل ما يتخذه العراق من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ودحر قوى التطرف والإرهاب، مجددًا رفضه التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.