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البرلمان العربي يشارك في إطلاق النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية

كتب:

محمد حسن عامر
01:59 م | الجمعة 22 يوليو 2022
نصير

نصير

شارك النائب اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، في فعالية إطلاق النسخة العربية من التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، التي نظمتها جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، وتضمنت الفعالية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استعراض التحديات البيئية الرئيسية في المنطقة، فضلاً عن إقامة نقاش مفتوح حول دور العلم وقدرته على المساهمة في توجيه عملية صنع القرار ووضع السياسات العامة.

وأكد التقرير أن السياسات التقليدية التي تحاول معالجة المشكلات البيئية بعد وقوعها لا يمكن أن تواكب معدل التدهور البيئي الذي تشهده، اليوم، والمطلوب الآن هو اتباع السياسات التي تعمل على تحويل الأنظمة الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والنفايات بحيث يتم منع الأسباب الجذرية للأضرار البيئية.

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