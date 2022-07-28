سيول الإمارات.. توجيه بتحريك فرق الإنقاذ وتوفير أماكن آمنة للمواطنين

أدى سقوط الأمطار بشكل غزير إلى حدوث سيول الإمارات التي اجتاحت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وخورفكان، وجرت المياه في الأودية الجافة والمناطق المنخفضة، كما أدت إلى غرق عدد كبير من الشوارع والسيارات ووجود عرقلة وشلل في الحركة المرورية في تلك الإمارات، الأمر الذي جعل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارت، يوجه أوامره بتحريك فرق الإنقاذ في الشوارع وتشكيل لجنة عاجلة لحصر الاضرار الناتجة عن سيول الإمارات.

وعرقلت سيول الإمارات حركة المرور أمام المواطنين في بعض الشوارع والميادين في إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة، وتضررت بعض السيارات والمنازل نتيجة هذه السيول الشديدة والغزيرة، حيث أعلنت شرطة الفجيرة، أن أضرار السيول جاءت على مستوى المنازل والمركبات فقط، وأنه لا توجد أي إصابات حتى الآن.

وقال نائب قائد الشرطة في ولاية الفجيرة، إن شرطتي أبوظبي ودبي أرسلتا دعما وسندا لمواجهة سيول الإمارات، مشيرًا إلى أن جميع شوارع الإمارة تضررت جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

سيول الفجيرة، اللهم احفظ أهل الإمارات واجعلها أمطار خير وبركة…



السرعة في المياه الراكدة تؤذي الممتلكات.



pic.twitter.com/EaksBqVCLq — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 28, 2022

محمد بن راشد يوجه بنقل الأسر المتضررة من سيول الإمارات

وأمر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارت، بتحريك فرق الإنقاذ والطوارئ للمساعدة في عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة وبعض المناطق الشرقية في البلاد، التي شهدت سقوط أمطار غزيرة.

كما وجه بتشكيل لجنة للعمل على الوقوف على مدى الضرر الذي ألحقته سيول الإمارات والأمطار الغزيرة، مطالبا بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار إلى مواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة.

ووجه محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس إمارة دبي، وزارة تنمية المجتمع بنقل جميع المتضررين من السيول إلى مواقع إيواء مؤقتة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتنسق وزارة تنمية المجتمع مع الجهات المحلية للعمل معا لنقل كافة الأسر المتضررة لمواقع إيواء آمنة، بالإضافة إلى حجز الفنادق القريبة لإيواء المتضررين والذين يقطنون أماكن تمثل خطورة على أرواحهم في ظل التغيرات المناخية المفاجئة.

الشرطة تهيب بالمواطنين التوجه بعيدا عن المناطق الشرقية

وحذرت شرطة إمارة الشارقة من التوجه إلى المناطق الشرقية في الإمارة إلا إذا لزم الأمر، نظرا لما تحتويه المنطقة من مخاطر بسبب التغيرات المناخية وهطول الأمطار بغزارة وقوة تدفق السيول في هذه المناطق كما حدث أمس وتم تداوله فيما بعد باسم سيول الإمارات.

وأهابت الشرطة بالمواطنين، سواء كانوا زائرين أو ساكنين بالمنطقة، أن يتعاملوا مع هذه الأجواء بكل حذر، ووجهت أيضا لهم بعض النصائح من بينها تجنب الوقوف أمام السيول أو الأودية الجافة واستعمال السيارات في أوقات الضرورة حيث إنها غير مهيأة للسير في هذه الظروف السيئة.

جدير بالذكر أن الإمارات لم تشهد سقوط أمطار غزيرة مثل هذه الكمية منذ 27 سنة.