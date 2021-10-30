محمد رمضان يزور قصر نجل حاكم الامارات بدراجة نارية

نشره محمد رمضان، منذ قليل، مجموعة من الصور خلال زيارة لالشيخ سلطان خليفة بن زايد نجل حاكم دولة الإمارات.

محمد رمضان يزوح حاكم الإمارات

وعلّق محمد رمضان على الصور: «من قصر الصديق الغالي والأخ الكبير الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد ابن حاكم دولة الإمارات، سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وأول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وانهالت التعليقات على ما نشره محمد رمضان من متابعيه، وجاء أبرزها: «نجم مصر، نمبر وان، الأسود يليق بيك يا أسطورة»

وكان محمد رمضان أثار الجدل مؤخرا بسبب أزمة فيديو رقص مضيفات طيران معه، وعلق في تصريح خاص سابق لـ«الوطن» على الأمر، قائلا: «المضيفات لم تخسرن وظيفتهن، وكن سعيدات، وهذا هو جمهوري في كل مكان، وكن سعيدات بنشر هذه الفيديو، لأنهم زادوا شهرة».

أغنية جو البنات تتخطى الـ4 مليون مشاهدة

ويذكر أن محمد رمضان طرح أغنية «جو البنات»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحصدت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها: «جوايا طاقة تستسترون والدنيا إيه غير حبة حاجات، أحلى ما فيها جو البنات، حسوا بيا».