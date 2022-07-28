«هنادي» تطلب الطلاق بعد 30 سنة: «سرق عمري واتجوز صاحبتي»

«سرق عمري»، هكذا بررت سيدة في منتصف الخمسينات من العمر سبب لجوئها لقاضي محكمة الأسرة، لتنهي حياتها مع رجل أفنت عمرها بجواره، لتكون المكافأة زواجه من صديقة عمرها مبررًا موقفه بكلمات جارحة لم تستطع محوها من ذاكرتها حتى اليوم، فقررت أن تقيم ضده دعوى طلاق، وتطالبه بتعويض مادي بسبب الضرر النفسي الذي ألحقه بها.

زيجة لمدة 30 سنة و4 أبناء

«اتجوزني علشان يرضي أهله، لكنه كان بيحبها هي»، كلمات قاسية بدأت بها «هنادي.ع»، حديثها مع «الوطن»، لتروي ما مرت به خلال الـ 30 عامًا التي قضتها بجوار رجل لم يتق الله فيها، ولم يصن عشرتها، ليقرر بعد 30 عامًا وإنجاب 3 بنات وولد، أن يتزوج من حب عمره، دون مراعاة شعورها لأنه ارتبط بصديقتها وأقرب الناس لها.

منذ 32 عامًا تقدم لها ابن الجيران المهذب الملتزم، وبعد أن اتفق مع والديها على كل شيء وأتموا الخطبة، عرفت من إحدى شقيقاته إنه كان يرغب في الزواج من فتاة أخرى، وعندما تحدثت معه رفض الحديث، ولم تتمكن من فسخ الخطبة لأن والديها رفضا، وأتموا الزيجة بعد 5 أشهر فقط، وطوال تلك المدة كان يتهرب من الحديث معها، حتى إنها كانت تشعر أنه شخص غريب، وأقاموا حفل زفاف بسيطا حسب رغبته، وانتقلت للعيش في منزل عائلته لتكون بالقرب من أهلها، وفقًا لحديث الزوجة.

الزوج كان يعاملها بطريقة سيئة

وبصوت طغت عليه نبرة الحزن، واصلت الزوجة الخمسينية روايتها، مشيرة إلى أن بداية الزواج مثلت أسوأ فترات حياتها، حيث قضت الأسبوع الأول تبكي حالها بسبب طريقة تعامله معها، لكن والدتها نصحتها بأنه سيعتاد عليها، ومضت أشهر على هذا الحال حتى علمت بحملها الأول، واعتقدت أن الطفل سيجدد الحياة بينهما، إلا أن الأمر زاد سوءًا، وخلال 10 سنوات أنجبت منه 4 أبناء، جميعهم أصبحوا في مناصب عليا وتزوجوا، ولم تقصر معه أو معهم.

هنادي: اتجوز صاحبة عمري

«عمري ما شكيت إنه ممكن يكون ليه علاقة بصاحبة عمري اللي ربت معايا عيالي، وكانت تعرف كل كبيرة وصغيرة عن حياتي، وهي مطلقة من 10 سنين، وعندها ولدين، وعيالنا أكتر من الأخوات، بس أنا اتفاجئت إنه اتجوزها من فترة، وصدمتي الأكبر لما عرفت من أخته، إنه بيحبها من قبل ما يتقدم لي، وهو عارف إنها صاحبتي من يوم ما أتولدنا»، قالتها «هنادي».

طلاق للضرر وأذي نفسي

وعندما واجهته لم ينكر، بل وجه لها كلمات جارحة سببت لها أذى نفسي كبيرا فقررت ترك المنزل وتوجهت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 2915.