«سمية» تخلع حب الطفولة ردا لكرامتها: «روحت أراعي أمه رجعت لقيته متجوز»

لم تكن «سمية» تتخيل أن زوجها سيخونها بعد قصة حب كبيرة بينهما استمرت لسنوات تحديا فيها الظروف، واستطاعا إنجاب طفلة، اكتشفت أنه تزوج عليها من فتاة مجهولة الأصل تعرف عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتلجأ «سمية» إلى محكمة الأسرة وتقيم دعوى خلع ضد زوجها.

تحدثت «سمية» إلى «الوطن»، قائلة: «أنا جيت أنهاردة عشان أرد كرامتي، وأعرفه إني بنت أصول مش بخون العشرة زيه»، كاشفة عن تفاصيل دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها «أسامة. أ»، الذي خان عشرتها، وتزوج عليها في شقتها، وتركها تخدم أمه المسنة المريضة.

حب الطفولة انتهى بعد 18 شهرًا

قالت «سمية» إن زوجها «أسامة»، كان حب الطفولة الذي كبر معها واعتقدت أنه آخر الرجال في العالم، وعندما تخرجت من الجامعة، تحدى الظروف وذهب لخطبتها، وكانت سعيدة لأن قصة حبهما الأسطورية أخيرًا كُللت بالزواج، لتعيش عام ونصف العام في سعادة، كما أنها جعلته يعيش كالملك طلباته مجابة، وأوامره واجبة النفاذ، وبعد 18 شهرًا زواج، أنجبا فيهما طفلة، اكتشفت أنه متزوج عليها من فتاة كان على علاقة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد أن طلب منها مراعاة والدة المسنة المريضة، وقال لها: «أعتبريها أمك عشان هي معندهاش بنات، واقعدي معاها عشان لو احتاجت حاجة بليل».

وجففت الزوجة دموعها، قائلة، إنها لم تعترض بل رحبت بالفكرة، وأخذت طفلتها وبعض الملابس وذهبت للعيش في شقة والدته لتخدمها وترعاها: «بعد 3 شهور بقيت أحس أنه مبقاش يجي يشوفني أنا وبنته، وبقي يجي يسأل على أمه وميقعدش معانا، وبعد ما تعبت، قولت أروح شقتي استريح يومين وبعدين أرجع تاني، ولما رنيت عليه أكتر من مره عشان يجي ياخدنا، مردش فعرفت أنه في الشغل، وروحت لقيته مغير مفتاح الشقة، ولما رنيت الجرس فتحت ليا مراته التانية، ومفوقتش غير على صريخ بنتي وأنا في المستشفى»، حسب حديث «سمية».

الزوج لم ينكر ما فعله

وعندما واجهته الزوجة، لم ينكر فعلته بل أعطى نفسه الحق كاملاً في الزواج من أخري، لذا توجهت «سمية» إلى محكمة الأسرة بأكتوبر وأقامت ضده دعوى خلع، ردًا لكرامتها، وحملت الرقم 407.