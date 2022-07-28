مصرع عامل في حادث سير بكرداسة: «سائق لودر خبطه»

لقي عامل مصرعه في حادث بكرداسة في الجيزة، ويجري ضباط مركز كرداسة، تحريات في الواقعة، بعدما تبين أنه توفي بعدما صدمه «لودر».

وذكرت التحريات الأولية أنّ سائق اللودر صدم العامل، في أثناء عودته إلى الخلف، فهو لم يره، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفاة عامل في حادث تصادم

وتلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا بوفاة عامل في حادث تصادم بإحدى قرى المركز، وأشارت تحريات ضباط المباحث إلى أن لودر صدم المجني عليه، خلال عودته إلى الخلف، ليفارق الحياة بعد الحادث مباشرة.

التصريح بدفن الجثة

وتحفظ رجال المباحث على سائق اللودر، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.