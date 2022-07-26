مصرع عامل زراعي وحفيده غرقا في ترعة بالدقهلية.. وشهود: «كانوا بيحَموا جاموسة»

لقي مُسن وحفيده مصرعهما غرقا في مياه ترعة مياه البحر الصغير بمركز منية النصر في الدقهلية اليوم، وذلك بعد أن سقط الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وعند محاولة جده إنقاذه سقط هو الآخر أثناء تنظيف «جاموسة» مملوكة له في الترعة.

غرق جد وحفيده بترعة مياه البحر الصغير

وتلقي مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمأمور مركز شرطة منية النصر بسقوط شخصين بترعة مياه البحر الصغير أمام كوبري المركز بمنية النصر وما زال البحث جاريا عن جثة الحفيد.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان البلاغ وجري انتشال جثمان الجد المدعو «أبو الفتوح أحمد السيد مندور»، 65 عامًا، عامل زراعي، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثمان الطفل من المياه.

شهود: الجد وحفيده «كانوا بيحموا الجاموسة»

وأكد شهود العيان لـ«الوطن» أن الجد المتوفي كان بصحبة حفيده لغسل ‏«جاموسة» ‏خاصتهم في مياه ترعة البحر الصغير بجوار كوبري مركز منية النصر، إلا أن الحفيد انزلق وسقط في المياه وعند محاولة جده إنقاذه سقط هو الآخر وجرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة، ولارتفاع مستوي المياه في الترعة.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الجد لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى منية النصر المركزي في انتظار تصريح النيابة العامة بدفنه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة الطفل، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.