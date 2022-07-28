تفاصيل مصرع «نجلاء» بسبب خناقة مع زوجها عبر الهاتف.. ولعت في نفسها

لم تتردد للحظة واحدة في التخلص من حياتها، وهي تقف على سلالم العقار التي تسكن في بالطالبية وأسكبت «الجاز» على جسدها، تبع ذلك إشعال النيران في نفسها، في مشهد مروع أصاب جميع سكان العقار بحالة من الرعب والفزع، وأسرعوا نحوها بـ«البطاطين»، حتى نجحوا في إخماد النيران، ونقلها إلى مستشفى قصر العيني لإسعافها، ورقدت داخل قسم الحروق عدة أيام في حالة صحية سيئة، ماتت إثر إصابتها تلك.

سيدة الطالبية تحرق نفسها بطريقة مرعبة

كشفت جهات التحقيق، أن «نجلاء» تخلصت من حياتها بتلك الطريقة المرعبة، بسبب خلافاتها المستمرة مع زوجها، وأنها كانت تتشاجر بشكل شبه يومي معه بسبب مصروف البيت، وتعليقه المستمر على طريقة ملابسها، وعندما يئست من تصرفات زوجها.

استغلت «نجلاء» وجود زوجها خارج المنزل، يعمل على توكتوك، واشترت كمية من «الجاز» في جركن، ووقفت أمام شقتها بالطابق الثالث، واشتعلت النيران في جسدها، وأصيبت بنسبة حروق كبيرة بلغت نسبتها 60%.

خناقة سيدة الطالبية مع زوجها في التليفون سبب الحادث

وأوضحت التحقيقات من خلال رواية الزوج الذي قال إنه تلقى اتصالًا من الجيران، أخبروه بحرق زوجته نفسها: «جريت على البيت، لقيت الناس واقفة كتير قدام البيت، ولقيت مراتي في حالة صعبة، خدتها وجريت على مستشفى قصر العيني»، وبينت التحقيقات أن المتهم تشاجر معها في التليفون، قبل أن تشعل النيران في نفسها، وأنها ألقت الهاتف وأسرعت إلى الموان القريب من منزلها واشترت «الجاز».

قررت النيابة العامة، استدعاء 3 من شهود العيان على الحادث، وأسرة سيدة الطالبية البالغة من العمر 32 سنة، لسماع أقوالها في حادث إشعال سيدة الطالبية النيران في نفسها، وخلال التحقيقات، تحدث زوج السيدة المتوفية أن زوجته دائمًا كانت تدخل معه في خلافات على أتفه الأسباب، وأن طبيعة شخصيتها عصبية.