الاستعلام عن مخالفات السيارات إلكترونيا عبر بوابة النيابة العامة

مخالفات المرور من أكثر الأشياء التي يبحث عنها أصحاب السيارات بشكل دائم ومستمر، ويحرصون على الاستعلام عنها، حيث يمكن الاطلاع عليها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجة للذهاب لإدارة المرور التابع لها المواطن، ما جعل الموقع الرسمي للنيابة العامة يقدم خدمة الاستعلام عن المخالفات من خلاله.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، والتي جاءت كما يلي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات

- يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات السيارات بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة من هنـــــــــــــــــــا.

- يختار المواطن الأيقونة الخاصة بـ«الاستعلامات» كي تظهر قيم استعلامات المخالفات الخاصة بالعميل.

- ثم بعد يظهر أمام المواطن اختيارين بين مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة، ويضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن مخالفات السيارة.

- يدخل المواطن رقم الرخصة الخاصة به سواء كان بالأحرف أو بالأرقام في الخانة المخصصة لذلك.

- يضغط المواطن على إجمالي المخالفات حتى تظهر أمامه قيمة المخالفات الخاصة بالسيارة.

ويمكن للراغبين في دفع قيمة المخالفات تسديدها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجة للذهاب لإدارة المرور لدفعها، عن طريق الرجوع للقائمة السابقة واختيار الايقونة الخاصة بـ«الدفع الإلكتروني» ثم اختيار مخالفات المركبات ثم إدخال رقم رخصة السيارة واختيار الدفع بالفيزا كارد، لدفع قيمة المخالفات إلكترونيا، ثم إدخال بيانات الفيزا الخاصة بالمواطن لسحب القيمة المطلوب دفعها إلكترونيا.