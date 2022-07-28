جهات التحقيق تطلب التحريات حول وفاة سيدة بالطالبية: «ولعت في نفسها»

أمرت جهات التحقيقات بسرعة التحريات حول واقعة إشعالها النار في جسد ربة منزل، نتيجة خلافات زوجية مع زوجها بمنطقة الطالبية، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال الزوج لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل جثة السيدة إلي مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية حول الجثمان.

بلاغ لقسم شرطة الطالبية

ورد بلاغ للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من مستشفى القصر العيني بوصول سيدة 32 سنة مصابة بحروق بنسبة 60% من الجسم.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال إلى محل الواقعة، ولقاء زوجها «سائق توكتوك» 32 سنة، قرر أنهما حال تواجدهما بشقة والده في الطالبية، حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قامت على أثرها بشراء جركن نفط من موان بالشارع محل الواقعة، وصعدت لسلم العقار، وأشعلت النيران بنفسها وتمكن الأهالي من إخمادها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتؤكد «الوطن» أن الإقدام على إنهاء الحياة ليس حلًا للمشاكل والظروف النفسية التي يعاني منها البعض، وهناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خطا لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.