جامعة السادات توقع اتفاقية للتدريب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

وقعت اليوم اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات التدريب وعقد الندوات والمؤتمرات للمهندسين والعاملين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والغاز الحيوي، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

التدريب على تصنيع وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء

وتهدف الاتفاقية لإكساب المتدربين المعرفة والخبرة في تصنيع وتطوير وتركيب وتشغيل محطات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة مع تقييم المصادر، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، وبحث التعاون في إنشاء المعهد العربي العالي لهندسة الطاقة المستدامة بمصر، ليكون صرحًا علميًا في مجالات الطاقة المستدامة لأبناء الوطن العربي.

مراسم توقيع الاتفاقية

وقد أقيمت مراسم التوقيع بمقر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومثلها: د.م محمد الخياط - الرئيس التنفيذي، وجامعة مدينة السادات - ومثلها: أ.د أحمد محمد بيومي - رئيس الجامعة، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة - عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقي الإتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية وعضو منظمات المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومثله: د. أشرف عبد العزيز - الأمين العام للاتحاد.

ونسق الاتفاقية ومراسم توقيعها الدكتور مهندس فاروق الحكيم - رئيس جمعية المهندسين المصرية وعضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة بالإتحاد، كما شارك في حفل التوقيع الأستاذة الدكتورة دعد فؤاد نائب رئيس الإتحاد، الدكتور المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من الشخصيات الهامة والخبراء والأساتذة والمعنيين من جهات الإتفاقية.