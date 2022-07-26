هيئة الطاقة المتجددة: 2 مليار دولار حجم الاستثمارات بمشروع بنبان

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن علاقة الطاقة المتجددة بقمة المناخ يرجع لثلاثة أسباب رئيسية، بينها إسهام الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية، ثانيًا إسهام الطاقة المتجددة في الحد من الطلب على الوقود سواء كان الغاز الطبيعي أو البترول، حيث يمكن تصديره أو إستخدامه إستخدامات أخرى، لافتًا إلى توجه مصر الآن إلى زيادة تصديرها من الغاز الطبيعي والبترول، ثالثًا دور الطاقة المتجددة في الحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأمر لا الذي يرتبط بصورة مباشرة بالمناخ.

مصر تقفز إلى المرتبة الأولى عربيًا بمجال الطاقة المتجددة

وأضاف إسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن إنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة يساهم في التنمية المستدامة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى القفازات التي قامت بها مصر في مجال الطاقات المتجددة حيث أصبحت الآن تحتل المرتبة الأولى عربيًا في مجال الطاقة الشمسية، لافتًا إلى الجهود التي قامت بها مصر سواء المشروعات الحكومية التي قامت بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أو مشروعات الخاص، منوهًا أن الدولة أولت في الفترة الأخيرة اهتمام كبير بتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث كان أولها مشروع «بنبان»، الذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم بـ1465 ميجاوات.

مشروعات القطاع الخاص بمجال الطاقة المتجددة

وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن هناك محطتي طاقة رياح تابعتين للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن قدرة كل منها حوالي 250 ميجاوات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات الموضوعة بخطوة الدولة تستهدف مصر إقامتها.

2٫5 مليار دولار حجم استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة

ولفت إسماعيل إلى أن حجم الاستثمارات بلغت حوالي 2 مليار دولار بمشروع بنبان، ومشروعين تابعين للقطاع الخاص بتكلفة حوالي 500 مليون دولار، أي أن تكلفة استثمارات القطاع الخاص فقط بلغت حوالي 2 ونص مليار دولار.