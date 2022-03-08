«شاكر»: 8.44 مليار جنيه قيمة موازنة هيئة الطاقة الجديدة في 2022-2023 

عقد​ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2022، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022/2023 والتي قدرت جملتها بنحو 8.44 مليار جنيه موزعة على 2.54 مليار جنيه موازنة جارية و5.90 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة.

8.44 مليار جنيه قيمة مشروع موازنة هيئة الطاقة في 2022-2023

وأضاف وزير الكهرباء أنَّ المشروعات تتضمن محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة والوصول بنحو 40% منها عام 2035.

واستعرض محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت وباقي مشروعات الهيئة.

وأشار شاكر إلى أنَّه في ضوء السياسات والدعم الذي توليه الدولة -ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، يجرى العمل على تطوير المشروعات الحكومية المملوكة للهيئة وكذلك مشروعات القطاع الخاص، وأهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1465م.و باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح المنتظر إقامتها في منطقة خليج السويس بقدرات إجمالية 3000 ميجاوات.

تطوير مشروعات توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية

ولفت إلى أنَّه يتمّ كذلك تطوير مشروعات توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة إجمالية 70 ميجاوات بكل من منطقة الغردقة وكوم أمبو، بالإضافة لدخول مشروع لطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات التشغيل التجاري بنظام BOO المملوك لشركة إنجليزية، مما يرفع قدرات مشروعات BOO إلى 500 ميجاوات.

وأشاد شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكّداً ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.

كما هنأ وزير الكهرباء مريم فتحي عبده مدير إدارة أمانة سر مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لبلوغها سن المعاش، مؤكّداً الدور الفعال الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.