مدبولي: تخصيص 490 مليار جنيه لبرامج دعم المواطنين في الموازنة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة تولي موضوع الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام، موضحًا أنّ المؤتمر الصحفي الذي يعقده حالياً لاستعراض الإجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمرٍ بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أنّه في عام 2015/ 2016 كانت تكلفة كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية 290 مليار جنيه، وفي الموازنة الجديدة في شهر يوليو الحالي تتجاوز 490 مليار جنيه.

288 مليار جنيه للمعاشات

وأوضح أنّ الدعم يوجه للخبز والتموين والمعاشات، إذ تتكلف 288 مليار جنيه للمعاشات، يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، تمول 190.5 مليار جنيه من الموازنة، والباقي من الاشتراكات وايرادات هيئة التامينات الاجتماعية.

وأكد ارتفاع الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، والبرامج العينية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، ومن ثم يستفيد 4.1 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 22 مليار جنيه.

وشدد على أن الدولة تستهدف دعم المواطنين ومساعدتهم لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، موضحاً أن الرئيس وجه بتطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة في أسرع وقت.

إضافة مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

وأشار إلى أنه سيتم إضافة من 900 ألف إلى مليون أسرة جديدة في برنامج تكافل وكرامة، ليضم 20% من الشعب المصري، لتتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر لهم بصورة دائمة، وهو رقم يجب التوقف أمامه.

ونوّه بأنّ الدولة تسعى لمساعدة المصريين؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، موضحًا أنّ تكلفة المليون أسرة أكثر من 5.5 مليار جنيه في العام.