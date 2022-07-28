بعد مد المهلة.. خطوات تسجيل رقم الهاتف لتحديث بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين، مد مهلة تحديث بطاقات التموين، التي كان من المقرر أن تنتهي في يونيو الماضي، إلى نهاية أغسطس المقبل.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» آخر موعد لتحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، وكيفية فعل ذلك، في إطار ما تقدمه الجريدة للقارئ من خدمات، ومساعدتهم لتجنب وقف البطاقة، واستمرار صرف السلع التموينية المختلفة.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

وأعلنت الوزارة مد المهلة المحددة للتسجيل وتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الزمن مدة تصل إلى شهر تقريبا، بعد أن كان التقديم نهايته في يوليو الجاري.

خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

- على الراغبين في التحديث، والذين لم يتخذوا تلك الخطوة حتى الوقت الحالي رغم استلامهم رسالة على بون صرف العيش والسلع بالتحديث، الدخول على الموقع الخاص بدعم مصر والتبع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط، وبعدها يتم إضافة رقم «الهاتف، وبطاقة التموين»، في الخانة المخصصة لذلك.

- يجب كتابة بعض البيانات المطلوبة منك، والخاصة بالبطاقة التموينية، التي تشمل الاسم الرباعي الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذكر عدد أفراد البطاقة بالأسماء، والمحافظة التابع لها المواطن، صاحب البطاقة.

- بعد التأكد من صحة البيانات يضيف الشخص رقم الهاتف الخاص به والمسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات.

- ثم تظهر رسالة للمواطن تفيد بتسجيل رقم الهاتف الخاص به، أو جارٍ مراجعة بيانات رقم الهاتف.

- وبعد التأكد من صحة البيانات الخاصة برقم الهاتف والتي جرى تسجيلها، يتم إرسال رسالة للمواطن على رقم الهاتف الذي جرى تسجيله عبر دعم مصر، لتأكيد تسجيل رقم الهاتف.